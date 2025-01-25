Компания Усика Ready to Fight заключила партнерское соглашение с разработчиком ПО для гемблинга

Компания Александра Усика Ready to Fight (RTF) стала партнером разработчика ПО для гемблинга GR8 Tech.

Компания Ready To Fight создана в 2022 году и позиционирует себя как первое боксерское мобильное приложение. Благодаря платформе боксеры могут эффективно сотрудничать с тренерами, агентами, промоутерами и врачами.

В рамках партнерства с GR8 Tech компания RTF в течение года будет проводить цифровые активности, выпускать эксклюзивные товары и работать над созданием других совместных продуктов.

GR8 Tech предоставляет различные услуги в сфере продуктов для игорного бизнеса.

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