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Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 150 000 рублей и выиграл более 5 млн рублей

В субботу, 19 января, клиент «Лиги Ставок» решил испытать свои знания и удачу на двух матчах Бундеслиги и собрал экспресс из 2 матчей. Сумма пари составила 150 000 рублей, а итоговый выигрыш — 5 091 000 рублей.

Игрок «Лиги Ставок» ставил в режиме live на матчи «Бавария» – «Вольфсбург» и «Хайденхайм» – «Санкт-Паули». Беттор заключал пари на то, какая команда забьет следующий гол. В игре «Бавария» – «Вольфсбург» при счете 3:1 игрок заключил пари, что пятый мяч забьют гости – коэффициент 8,40. «Вольфсбург» на 88-й минуте сократил отставание от мюнхенцев.

Во втором матче пользователь сделал ставку, что следующий мяч в игре забьет «Санкт-Паули» за коэффициент 4,04. Этот исход мог не сыграть, поскольку на 87-й минуте «Хайденхайм» сравнял счет, однако главный арбитр отменил его после просмотра VAR. А уже в компенсированное время атака гостей завершилась забитым мячом, благодаря которому у клиента «Лиги Ставок» зашел коэффициент 33,9.

Букмекерская компания «Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что 24 января пройдет 4-й тур лотеRRеи – розыгрыша роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

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