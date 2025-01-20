Вылет «МЮ» из АПЛ в 33 раза вероятнее, чем чемпионство. Клуб в 10 очках от зоны вылета

Букмекеры не верят, что «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25.

Команда Рубена Аморима набрала 26 очков и идет на 13-м месте в таблице АПЛ. Отрыв от «Ипсвича», занимающего 18-е место, равен 10 очкам, отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 24 балла.

На чемпионство «МЮ» можно поставить за 1000.00. Вылет команды в Чемпионшип в 33 раза вероятнее – на него дают 30.00.

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»