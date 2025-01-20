Вылет «МЮ» из АПЛ в 33 раза вероятнее, чем чемпионство. Клуб в 10 очках от зоны вылета
Букмекеры не верят, что «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25.
Команда Рубена Аморима набрала 26 очков и идет на 13-м месте в таблице АПЛ. Отрыв от «Ипсвича», занимающего 18-е место, равен 10 очкам, отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 24 балла.
На чемпионство «МЮ» можно поставить за 1000.00. Вылет команды в Чемпионшип в 33 раза вероятнее – на него дают 30.00.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем