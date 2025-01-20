Синнер – фаворит Australian Open у букмекеров. Алькарас – 2-й, Джокович котируется наравне со Зверевым
Определились все участники 1/4 финала Australian Open.
Фаворитом турнира у букмекеров среди оставшихся участников котируется Янник Синнер – на его победу дают коэффициент 2.00.
Вторым идет Карлос Алькарас (3.30), третье место делят Александр Зверев и Новак Джокович (по 7.50).
Победитель Australian Open по версии букмекеров:
1. Янник Синнер – 2.00
2. Карлос Алькарас – 3.30
3-4. Александр Зверев – 7.50
3-4. Новак Джокович – 7.50
5. Алекс де Минаур – 20.00
6. Бен Шелтон – 25.00
7. Томми Пол – 60.00
8. Лоренцо Сонего – 125.00
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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