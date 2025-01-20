Синнер – фаворит Australian Open у букмекеров. Алькарас – 2-й, Джокович котируется наравне со Зверевым

Определились все участники 1/4 финала Australian Open.

Фаворитом турнира у букмекеров среди оставшихся участников котируется Янник Синнер – на его победу дают коэффициент 2.00.

Вторым идет Карлос Алькарас (3.30), третье место делят Александр Зверев и Новак Джокович (по 7.50).

Победитель Australian Open по версии букмекеров:

1. Янник Синнер – 2.00

2. Карлос Алькарас – 3.30

3-4. Александр Зверев – 7.50

3-4. Новак Джокович – 7.50

5. Алекс де Минаур – 20.00

6. Бен Шелтон – 25.00

7. Томми Пол – 60.00

8. Лоренцо Сонего – 125.00

Ставочная вики Спортса

Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»