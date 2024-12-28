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Как прошел Чемпионат России по фигурному катанию: благотворительная елка с участием звезд российского спорта

С 19 по 22 декабря Омск принял главный турнир сезона – Чемпионат России по фигурному катанию. Во время спортивного события 12 тысяч зрителей не только увидели захватывающие выступления лучших фигуристов страны, но и приняли участие в предновогодней развлекательной программе. Рассказываем о том, как это было.

Официальным партнером соревнований стала компания Fonbet, которая подготовила для зрителей различные мероприятия от своей благотворительной программы ДоброFON. Самым ярким событием стала сверкающая «Новогодняя елка фигурного катания».

Во время мероприятий за пожертвование от 500 рублей можно было купить полюбившихся добромишек – все средства пошли в благотворительный фонд помощи детям «Радуга». А за каждого мишку, выброшенного на лед, благотворительная программа добавляла еще 3 000 рублей.

В роли послов добра выступили именитые фигуристы – олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Аделина Сотникова. Любой желающий мог внести свой вклад в доброе дело: красиво упаковать и оставить подарок любимому фигуристу под елкой – за каждый принесенный подарок ДоброFON пожертвовал на помощь детям 5000 рублей. Фигуристы провели автограф-сессии, с удовольствием фотографировались с поклонниками и разыгрывали подарки.

Всего за 4 дня Чемпионата совместно со зрителями на благотворительность пожертвовали более 800 000 рублей.

Также в день показательных выступлений ДоброFON подарил любителям фигурного катания возможность пообщаться с четырехкратными чемпионами России Александрой Степановой и Иваном Букиным, которые одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов.

После завершения Чемпионата России на той же арене для омичей прошло уникальное шоу «Ледовых сезонов» — «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». На площадке мероприятия прошли встречи и автограф-сессии с многократными призерами ЧР, танцорами фигурного катания Егором Базиным и Елизаветой Худайбердиевой и фигуристом Владиславом Дикиджи, впервые в статусе Чемпиона России.

Ставки на спорт
logoРоман Костомаров
logoВладислав Дикиджи
logoАделина Сотникова
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Худайбердиева
logoчемпионат России
logoИван Букин
Фонбет
logoАлексей Ягудин
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