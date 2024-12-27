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«Лига Ставок» открыла раннюю линию на матчи Зимнего кубка РПЛ

Турнир стартует 30 января в городе Абу-Даби, в Объединённых Арабских Эмиратах. В Зимнем кубке РПЛ примут участие 6 клубов: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

30 января кубок начнется противостоянием «Спартака» и «Краснодара». «Лига Ставок» дает коэффициент 2,47 на победу москвичей и 2,57 на победу «быков». Также, пользователи могут поставить и на победителя по итогам турнира. Фаворитом является «Зенит» – его победа оценивается за коэффициент 2,80. Следом идут «Спартак» и «Краснодар» – за 5,00. На победу «Динамо» и ЦСКА «Лига Ставок» дает коэффициент 6,00. Заканчивает список «Ростов». Команда Валерия Карпина по мнению букмекеров имеет самые низкие шансы. Коэффициент на их победу – 8,50.

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает раннюю линию на матчи Зимнего кубка РПЛ. Максимальные ставки с максимальным выигрышем до 100 000 000 рублей – только в «Лиге Ставок». «Лига Ставок» – лига российского футбола.

«Лига Ставок» напоминает, что сегодня проходит 2-й тур лотеRRеи – розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II и миллионы денежных призов. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

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