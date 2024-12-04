«Баффало» проиграл «Колорадо», ведя 4:0. В лайве на камбэк давали 12.00
«Колорадо» победил «Баффало» (5:4) на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.
После первого периода «Баффало» вел со счетом 4:0. На старте третьего периода хозяева побеждали 4:1.
В лайве на камбэк «Колорадо» можно было поставить за 12.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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