«Баффало» проиграл «Колорадо», ведя 4:0. В лайве на камбэк давали 12.00

«Колорадо» победил «Баффало» (5:4) на выезде в регулярном чемпионате НХЛ.

После первого периода «Баффало» вел со счетом 4:0. На старте третьего периода хозяева побеждали 4:1.

В лайве на камбэк «Колорадо» можно было поставить за 12.00.

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