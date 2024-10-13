Коэффициент на Бетербиева поднимался до 5.00 после финального раунда
Победитель боя был андердогом по ходу всего противостояния. Коэффициент на Артура Бетербиева в чемпионском поединке с Дмитрием Биволом максимально понижался до отметки в 2.00. Это произошло в преддверии восьмого раунда.
После окончания боя букмекерские компании в среднем выставляли около 5.00 на Бетербиева. До матча Артур предлагался в линии за 2.20.
Судьи раздельным решением отдали победу в поединке Бетербиеву. Итоговый счет судейских карточек: 114:114, 116:112, 115:113.
Победа Бетербиева – шок для букмекеров: он ни разу не обошел Бивола по кэфам, перед решением давали 20%
Опубликовал: Георгий Шаков
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