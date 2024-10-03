Гендиректор «Тенниси»: «Двукратное увеличение целевых отчислений – приговор для нас»
Гендиректор букмекерской компании «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о возможном повышении целевых отчислений.
Ранее секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов заявил, что в Госдуме обсудят поэтапное увеличение отчислений на спорт от азартных игр.
– Вы уже посчитали, какое увеличение целевых отчислений сделает бизнес нерентабельным?
– Пока сложно спрогнозировать, как будет бизнес реагировать. Можно же переложить на игрока: не просто комиссию при пополнении, но и котировку подрезать. Сделать коэффициент не 1.9, а 1.88, например. Это уже не так заметно.
У нас маржинальность растет, и мы с них заплатим целевые. Если пальцем в небо, то двукратное увеличение – точно приговор. Сейчас и так нагрузка неслабая, – заявил Сулейманов.
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