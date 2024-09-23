Суд оставил в силе штраф PARI в 200 тысяч рублей за использование фото Губерниева в рекламе
Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф букмекерской компании PARI за использование в рекламе фотографии телеведущего Дмитрия Губерниева.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала букмекера на 200 тысяч рублей за рекламу деятельности по организации и проведению азартных игр, визуальный ряд которой сопровождается фотографией Губерниева.
Как отмечается в судебном акте, закон запрещает использование в рекламе азартных игр образов людей и животных.
Юристы PARI указали на то, что материал был размещен по ошибке компании, которая занимается распространением рекламных материалов. Однако, суд отметил в решении, что в соответствии с нормами закона «О рекламе» рекламодатель несет ответственность за нарушение положений этого закона.
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