В Совете Госдумы обсудят финансирование букмекерами спорта высших достижений

На сегодняшнем заседании Совета Госдумы будет рассмотрена работа над законопроектом о финансировании спорта высших достижений за счет букмекерских отчислений.

Инициатива о совершенствовании правового регулирования распределения целевых отчислений от азартных игр принадлежит депутатам Дмитрию Свищеву, Амиру Хамитову, Антону Шипулину, Риме Баталовой, Рустаму Калимуллину, Владиславу Третьяку и Евгению Ревенко.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 25 июля. Законодатели предлагают изменить часть 9 статьи 19 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а именно указать, что целевые отчисления от азартных игр направляются «на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений, детско-юношеского спорта и массового спорта».

Отмечается, что расходы на профессиональный спорт и спорт высших достижений должны составлять 70% от полученных отчислений, а на детско-юношеский и массовый спорт – 30%.

Ожидается, что законопроект будет подготовлен к рассмотрению Госдумой в первом чтении в октябре 2024 года.

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