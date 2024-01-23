Букмекеров в РФ будут лишать лицензии за прием ставок у лиц под санкциями

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С 1 февраля 2024 года в России ужесточается контроль за исполнением санкций, которые вводятся РФ в отношении граждан и юридических лиц.

Так, букмекерам будет запрещено принимать ставки у лиц, в отношении которых введены санкции.

«Блокирование» финансовых операций определенных лиц должно выполняться всеми организациями, занимающимися оборотом денежных средств. Букмекеры и тотализаторы должны будут отчитываться о таких лицах в уполномоченный орган при Правительстве.

За неисполнение санкций или отсутствие отчетности об их исполнении букмекерским компаниям и тотализаторам грозит отзыв лицензии.

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