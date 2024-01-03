Игроки «Русского лото» массово обвиняют лотерею в обмане при розыгрыше «Новогоднего миллиарда»

Часть игроков «Русского лото» не получили выигрыш при розыгрыше «Новогоднего миллиарда», хотя в их билетах не оказалось невыпавших чисел.

«Пользователи «Русского лото» массово обвиняют лотерею в обмане. Махинации, по их словам, заключены в числах 20, 40 и 51. Представители лотереи, похоже, признали проблему и уверяют, что «вопрос скоро решится».

Сотни россиян пришли с жалобами в комментарии к «Русскому лото». Почти у всех одна претензия. Люди в приложении купили лотерейные билеты розыгрыша «Новогодний миллиард». И сегодня (1 января – прим. Sports.ru), проверяя выигрыш, увидели, что все числа в их билетах совпали.

Однако три невыпавших числа — 20, 40 и 51, в билете отсутствуют. При этом приложение повело себя очень странно: часть билетов с невыпавшими числами 20, 40 и 51 были помечены как выигрышные. Однако большая часть с теми же невыпавшими числами приложение пометило как не выигрышные.

При этом по правилам лотереи, если все числа совпали, то билет однозначно выиграл.

В ответ на гневные претензии пользователей в комментарии пришли представители «Столото», которые написали: «Не ругайтесь. Мы никогда не обманываем…». А позже, правда, опубликовали ответ, что «скоро выигрыши отобразятся корректно, и специалисты уже занимаются этим вопросом».

Сегодня в «Русском лото» заявили, что житель Тюмени выиграл в лотерею 1 миллиард рублей и его ждут в Москве для получения выигрыша.

В комментариях у представителей «Столото» жалующиеся люди спросили, а был ли «ошибочным этот миллиард?», – сообщает Baza.

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