Санчо вернется в «Боруссию» – букмекеры уверены. В сентябре переход оценивали в 10.00

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Джейдон Санчо перейдет из «МЮ» в дортмундскую «Боруссию».

Букмекеры дают коэффициент 1.10 на то, что 23-летний англичанин вернется в бывший клуб. Еще в сентябре его переход в «Боруссию» оценивался за 10.00.

Сообщалось, что переход Санчо обойдется немецкому клубу в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату.

В 2021 году, когда Санчо переходил из дортмундского клуба в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера оценивалась в 85 миллионов евро.

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1 комментарий
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Так он уже там
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