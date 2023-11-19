«Насколько нужно быть тупым, если игрок не замешан в ставках». Корнеев об удалении Эдди Исрафилова с Бельгией

Теги Сборная Бельгии по футболу сборная Азербайджана по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Эдди Исрафилов Ставки на футбол Ставки на сегодня Евро-2024 Ставки

Бывший хавбек ЦСКА и один из экспертов МАТЧ ТВ Игорь Корнеев прокомментировал красную карточку полузащитника сборной Азербайджана Эдди Исфрафаилова в матче с Бельгией.

Опорник получил две желтые карточки за четыре минуты:

«Насколько нужно быть тупым, если игрок не замешан в ставках… два таких нарушения буквально за минуту», – сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

К перерыву сборная Бельгии ведет 4:0.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий