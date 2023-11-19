«Насколько нужно быть тупым, если игрок не замешан в ставках». Корнеев об удалении Эдди Исрафилова с Бельгией

Бывший хавбек ЦСКА и один из экспертов МАТЧ ТВ Игорь Корнеев прокомментировал красную карточку полузащитника сборной Азербайджана Эдди Исфрафаилова в матче с Бельгией.

Опорник получил две желтые карточки за четыре минуты:

«Насколько нужно быть тупым, если игрок не замешан в ставках… два таких нарушения буквально за минуту», – сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

К перерыву сборная Бельгии ведет 4:0.

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