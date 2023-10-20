«Сочи» впервые в сезоне идет фаворитом у букмекеров. Соперник – «Барыс»

«Сочи» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Впервые в этом сезоне сочинцы идут фаворитами у букмекеров – на победу команды Дмитрия Кокорева дают 2.25. Шансы «Барыса» оцениваются в 2.90, ничья – в 4.00.

В 20 предыдущих матчах «Сочи» шел букмекерским аутсайдером, однако выиграл 11 встреч.

Игра состоится 20 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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