«Сочи» впервые в сезоне идет фаворитом у букмекеров. Соперник – «Барыс»
«Сочи» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Впервые в этом сезоне сочинцы идут фаворитами у букмекеров – на победу команды Дмитрия Кокорева дают 2.25. Шансы «Барыса» оцениваются в 2.90, ничья – в 4.00.
В 20 предыдущих матчах «Сочи» шел букмекерским аутсайдером, однако выиграл 11 встреч.
Игра состоится 20 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Селтикс» стали еще вариативнее и готовы стать чемпионом? Это последний шанс?
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