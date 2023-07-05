Молодежка англичан сыграет с Украиной на Евро. Кэф на проход в финал – топ

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Сборные Израиля и Англии сегодня сыграют в полуфинале молодежного чемпионата Европы, старт в 19:00 по Москве.

Англичане начинали турнир в топ-5 фаворитов, однако сейчас – главный претендент на титул с коэффициентом 2.25. Перед матчем стоит обратить внимание на форму британцев: одержали 4 сухие победы подряд – над Чехией, Израилем и Германией (все со счетом 2:0) в группе и над Португалией в четвертьфинале (1:0). 

Сухая победа главного фаворита идет за 2.08, на фору (-1.5) – 2.15.

Испания и Англия – фавориты молодежного Евро перед полуфиналами, у Израиля и Украины одинаковые шансы

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