Гол Бензема на 93-й минуте сделал игрока БЕТСИТИ миллионером

Счастливчик выиграл более 1 000 000 рублей благодаря позднему голу Карима Бензема в финале Суперкубка Испании.

На 32-й минуте матча «Реал» – «Барселона» игрок БЕТСИТИ поверил в результативный футбол и поставил 200 000 рублей на тотал больше (3) с коэффициентом 5.10.

К 69-й минуте каталонцы довели дело до разгрома. После гола Педри счет стал 3:0 в пользу «Барсы». Для захода ставки ТБ (3) командам оставалось забить всего один мяч, но его пришлось ждать до самого конца встречи.

Только на третьей добавленной минуте Карим Бензема распечатал ворота Тер Штегена и сделал ставку игрока БЕТСИТИ выигрышной. Ему на счет упали 1 020 000 рублей!

Забирай бонус до 100 000 рублей для новых игроков и ставь на футбол в БЕТСИТИ!