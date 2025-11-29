Видео
Фаната «Шарлотт» вывели с арены за выкрики в сторону Джоша Гидди

Болельщику «Хорнетс» пришлось уйти с трибун после перепалки с Гидди.

В концовке матча против «Шарлотт» защитник «Чикаго» Джош Гидди стал объектом насмешек одного из фанатов «Хорнетс», сидящего в первых рядах.

Гидди подошел к зрителю, чтобы разобраться, после чего вмешались судьи и сотрудники охраны. Болельщика вывели с арены.

«Буллс» проиграли матч (116:123), Гидди отметился 25 очками, 11 подборами и 9 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Стефа Ноа в соцсети X
