Фаната «Шарлотт» вывели с арены за выкрики в сторону Джоша Гидди

Болельщику «Хорнетс» пришлось уйти с трибун после перепалки с Гидди.

В концовке матча против «Шарлотт » защитник «Чикаго » Джош Гидди стал объектом насмешек одного из фанатов «Хорнетс», сидящего в первых рядах.

Гидди подошел к зрителю, чтобы разобраться, после чего вмешались судьи и сотрудники охраны. Болельщика вывели с арены.

«Буллс» проиграли матч (116:123), Гидди отметился 25 очками, 11 подборами и 9 передачами.