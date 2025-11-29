Фаната «Шарлотт» вывели с арены за выкрики в сторону Джоша Гидди
Болельщику «Хорнетс» пришлось уйти с трибун после перепалки с Гидди.
В концовке матча против «Шарлотт» защитник «Чикаго» Джош Гидди стал объектом насмешек одного из фанатов «Хорнетс», сидящего в первых рядах.
Гидди подошел к зрителю, чтобы разобраться, после чего вмешались судьи и сотрудники охраны. Болельщика вывели с арены.
«Буллс» проиграли матч (116:123), Гидди отметился 25 очками, 11 подборами и 9 передачами.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Стефа Ноа в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости