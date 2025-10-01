Лонни Уокер получил травму в первом матче Евролиги, участие в игре с «Парижем» под вопросом
Лонни Уокер неудачно начал сезон в «Маккаби».
Клуб из Тель-Авива уступил «Анадолу Эфесу» (78:85) в первом матче чемпионата Евролиги.
Уокер набрал 3 очка и 3 перехвата за 14,5 минуты, реализовав 1 из 6 бросков из-за дуги. В конце матча 26-летний защитник повредил правую пятку.
Уокер отправился с командой на следующий матч с «Парижем», но его готовность пока под вопросом, решение будет зависеть от медиков клуба.
