Лонни Уокер получил травму в первом матче Евролиги, участие в игре с «Парижем» под вопросом

Лонни Уокер неудачно начал сезон в «Маккаби».

Клуб из Тель-Авива уступил «Анадолу Эфесу » (78:85) в первом матче чемпионата Евролиги.

Уокер набрал 3 очка и 3 перехвата за 14,5 минуты, реализовав 1 из 6 бросков из-за дуги. В конце матча 26-летний защитник повредил правую пятку.

Уокер отправился с командой на следующий матч с «Парижем », но его готовность пока под вопросом, решение будет зависеть от медиков клуба.