Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»
Защитник «Лейкерс» готов жертвовать личными показателями ради командных успехов.
«Я чувствую, что могу стать «оллстаром». Но все это, на мой взгляд, относительно.
Слава Богу, я играю с Лукой и Леброном. Не хочу оказаться в ситуации, где я просто набираю очки ради статистики.
Если это путь к тому, чтобы стать «оллстаром» – мне это не интересно», – сказал 27-летний баскетболист.
В прошлом сезоне Остин Ривз провел 73 матча в составе «Лейкерс», набирая в среднем 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи за 35 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
