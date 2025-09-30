Остин Ривз: «Могу стать «оллстаром», но не хочу делать этого в слабой команде»

Защитник «Лейкерс» готов жертвовать личными показателями ради командных успехов.

«Я чувствую, что могу стать «оллстаром». Но все это, на мой взгляд, относительно.

Слава Богу, я играю с Лукой и Леброном. Не хочу оказаться в ситуации, где я просто набираю очки ради статистики.

Если это путь к тому, чтобы стать «оллстаром» – мне это не интересно», – сказал 27-летний баскетболист.

В прошлом сезоне Остин Ривз провел 73 матча в составе «Лейкерс», набирая в среднем 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи за 35 минут на площадке.