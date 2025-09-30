Димитрис Итудис: «В плей-офф должно выходить больше команд, чем просто 40% от лиги»

Тренер «Хапоэля Тель-Авив» выступает за расширение плей-офф Евролиги.

«В прошлом, когда у нас было 16 команд, восемь попадали в плей-офф, то есть 50% команд, и это близко к проценту команд НБА, которые участвуют в решающей стадии.

Когда лига расширилась до 18 команд, в плей-офф ничего не изменилось, и нам, тренерам, пришлось настаивать на включении турнира плей-ин. Сейчас нас 20 команд, а в плей-офф по-прежнему выходят восемь, что снижает долю участвующих команд до 40%; и только если мы добавим те, что борются в плей-ин, мы возвращаемся к 50%. Это значит, что 12 из 20 команд не попадут в плей-офф, и их сезон будет считаться неудачным.

Нам нужно немного больше формировать и развивать конкурентный аспект – с помощью двух или более конференций. Разделенных географически или даже путем жеребьевки.

Нам нужно, чтобы как минимум 12 команд участвовали в плей-офф, даже с расширенным турниром плей-ин. Сейчас у нас шесть команд напрямую выходят в плей-офф, и еще четыре участвуют в плей-ин, две из которых также выходят в плей-офф. В НБА 16 из 30 команд участвуют в плей-офф, а если добавить плей-ин, то это 20 из 30, то есть 67% лиги. Мы должны спросить себя, почему у нас только восемь команд? Потому что это просто удобно?», – задался вопросом тренер.