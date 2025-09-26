Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»

Джереми Эванс перебрался в Грецию.

37-летний американский форвард (206 см) играл в НБА (250 матчей в «регулярках») с 2010 по 2018 год, после чего переехал в Европу, где выступал в Турции, Греции, Франции и России, проведя в целом 18 матчей за «Химки».

В сезоне-2023/24 Эванс представлял «Нагасаки», набирая 9 очков и 5 подборов за 21,7 минуты в среднем.

Победитель конкурса данков НБА 2012 года поможет «Миконосу», который в этом сезоне перешел в высший дивизион греческого чемпионата.