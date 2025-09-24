Клемен Препелич: «Это очень сильный «Зенит»
Клемен Препелич подвел итоги матча «Дубай» – «Зенита».
«Это очень сильный «Зенит». С другой стороны, мы хорошо сыграли в атаке, но в защите не показали нужного уровня.
В конце все свелось к одному броску – они забили, мы нет, и вот результат», – отметил словенский защитник.
В 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Дубай» со счетом 107:103, отыграв во второй половине отставание в 19 очков.
25 сентября в 18.00 по московскому времени «Дубай» сыграет против «Црвены Звезды» в матче за 3-е место.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости