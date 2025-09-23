0

«Мемфис» подписал контракт с Брэкстоном Ки

Форвард, признанный защитником года в G-лиге, пополнил состав «Гриззлис».

«Мемфис» официально объявил о подписании контракта с форвардом Бракстоном Ки.

28-летний баскетболист провел большую часть сезона-2024/25 в G-лиге, набирая в среднем 16,5 очка, 9 подборов, 4 передачи и 2,6 перехвата за матч в 49 играх за фарм-клубы «Клипперс» и «Уорриорз».

По итогам сезона Ки получил награду «Мистер Замок» G-лиги сезона-2024/25.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница «Мемфиса» в соцсети X
