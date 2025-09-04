2

Оливье-Максанс Проспер продолжит карьеру в «Мемфисе»

Бывший форвард «Далласа» подписал двусторонний контракт с «Гриззлис».

23-летний форвард, выбранный в первом раунде драфта-2023, не смог закрепиться в «Далласе» (3,5 очка, 2,2 подбора за 10 минут в среднем за игру) и был отчислен на прошлой неделе, для того чтобы освободить место для нового контракта Данте Экзама.

«Гриззлис» интересовались игроком еще до отчисления и теперь дадут ему шанс проявить себя в системе клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
