  • Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»

Сергей Кущенко поделился ожиданиями от Суперкубка Лиги ВТБ.

Турнир впервые пройдет за пределами России – в столице Сербии Белграде.

«Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть следующее: в течение трех с половиной лет клубы Лиги ВТБ не играли за пределами страны. Поэтому турнир можно рассматривать как своеобразный тест, лакмусовую бумажку, которая позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами. В Суперкубке в этом году участвуют серьезные команды «Црвена Звезда» и «Дубаи», которые сразятся с финалистами предыдущего сезона Лиги ВТБ, ЦСКА и «Зенитом». Для кого-то этот турнир – часть предсезонной подготовки, для кого-то уже серьезное соревнование. Говорю в первую очередь о наших клубах. Тем не менее, все будет происходить всего за неделю до начала официального клубного сезона. Поэтому мы уверены, что баскетбол будет на высоком уровне: тренеры будут выпускать близкие к боевым составы, чтобы понять, в какой форме находятся команды и как лучше входить в сезон. Поэтому мы ожидаем баскетбол хорошего качества и серьезную конкуренцию на площадке.

Уверены, что впереди у нас будут и другие совместные проекты [с представителями Сербии – Спортс’’]. Один из них уже запущен: со следующего сезона в Лиге ВТБ стартует пилотный мини-турнир – совместный проект с нашим партнером. Все формальности улажены, и команда из Сербии также примет в нем участие. Этот проект – еще один шаг к тому, чтобы Лига ВТБ продолжала развиваться и выходить на новый международный уровень», – заявил президент Лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Kurir
Суперкубок Единой лиги ВТБ
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
