4

Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА

MVP-2017 осталось совсем немного до побития рекорда Робертсона.

На данный момент на счету Расселла Уэстбрука 26205 очков и он отстает на 505 очков от Оскара Робертсона (26710), являющегося самым результативным разыгрывающим в истории лиги.

Чтобы достичь этого результата Робертсону понадобилось 14 сезонов. Для Уэстбрука, который на данный момент остается свободным агентом, следующий сезон может стать 18-м. В прошлом розыгрыше чемпионата, выступая за «Денвер», Уэстбрук записал на свой счет 994 очка.

Топ-10 самых результативных разыгрывающих выглядит так: 

  1. Оскар Робертсон (26710)

  2. Расселл Уэстбрук (26205)

  3. Стефен Карри (25386)

  4. Крис Пол (23011)

  5. Дэмиан Лиллард (22598)

  6. Гэри Пэйтон (21813)

  7. Джон Стоктон (19711)

  8. Тони Паркер (19473)

  9. Айзейя Томас (18822)

  10. Джерри Уэст (18092)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: StatMuse
