Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА

MVP-2017 осталось совсем немного до побития рекорда Робертсона.

На данный момент на счету Расселла Уэстбрука 26205 очков и он отстает на 505 очков от Оскара Робертсона (26710), являющегося самым результативным разыгрывающим в истории лиги.

Чтобы достичь этого результата Робертсону понадобилось 14 сезонов. Для Уэстбрука, который на данный момент остается свободным агентом, следующий сезон может стать 18-м. В прошлом розыгрыше чемпионата, выступая за «Денвер», Уэстбрук записал на свой счет 994 очка.

Топ-10 самых результативных разыгрывающих выглядит так: