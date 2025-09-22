1

Майкл Мэлоун: «У меня до сих пор неприятный осадок от ухода из «Денвера»

Майкл Мэлоун не забыл о неприятном расставании с «Наггетс».

«У меня до сих пор неприятный осадок от того, как все закончилось в «Денвере». Я бы хотел уйти на своих условиях.

За годы работы в лиге я понял, как важно работать с людьми, которым доверяешь, с которыми у тебя общие ценности и цели.

Поэтому когда у меня появится шанс вернуться в НБА, я хочу быть уверен, что окажусь в группе единомышленников с общей целью и готовностью сделать все, чтобы воплотить ее в жизнь», – сказал Мэлоун в эфире SiriusXM NBA Radio.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
