Майкл Мэлоун: «У меня до сих пор неприятный осадок от ухода из «Денвера»

Майкл Мэлоун не забыл о неприятном расставании с «Наггетс».

«У меня до сих пор неприятный осадок от того, как все закончилось в «Денвере ». Я бы хотел уйти на своих условиях.

За годы работы в лиге я понял, как важно работать с людьми, которым доверяешь, с которыми у тебя общие ценности и цели.

Поэтому когда у меня появится шанс вернуться в НБА, я хочу быть уверен, что окажусь в группе единомышленников с общей целью и готовностью сделать все, чтобы воплотить ее в жизнь», – сказал Мэлоун в эфире SiriusXM NBA Radio.