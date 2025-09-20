0

Стивен Эй Смит: «Слишком часто парни, которые не играли, ведут себя так, будто они все знают»

Телеэксперт осознает, что он сам не был профессиональным спортсменом.

«Когда я прихожу на съемочную площадку или на арену, я горд, грудь моя гордо выставлена вперед, и я знаю, что, черт возьми, я понимаю, о чем говорю. Потому что я не только сделал домашнее задание, но и говорил с людьми, которые знают.

К сожалению, слишком часто парни, которые не играли, ведут себя так, будто они все знают сами по себе, хотя это невозможно. Я никогда не буду неуважительно относиться к атлету, ведя себя так, как будто я знаю то, что знают люди, которые на самом деле этим занимались. Я знаю не больше. Я знаю то, что знаю. Я могу подойти к вам с точки зрения журналиста, эксперта, комментатора. Но я никогда не проявляю неуважения, я всегда стараюсь дать понять, что я не знаю того, что знают они», – сказал Смит.

