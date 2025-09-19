0

«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино

Александр Летино может провести сезон в «Самаре».

23-летний «большой» пройдет просмотр в клубе, за который может сыграть на условиях аренды. Игрока подписал «Локомотив-Кубань», который не сможет задействовать баскетболиста из-за отсутствия российского паспорта.

Летино набирал 5,3 очка и 3,1 подбора за 13 минут в среднем в позапрошлом сезоне Суперлиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
