«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино

Александр Летино может провести сезон в «Самаре».

23-летний «большой» пройдет просмотр в клубе, за который может сыграть на условиях аренды. Игрока подписал «Локомотив-Кубань», который не сможет задействовать баскетболиста из-за отсутствия российского паспорта.

Летино набирал 5,3 очка и 3,1 подбора за 13 минут в среднем в позапрошлом сезоне Суперлиги.