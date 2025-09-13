Фанаты «Партизана» покрыли дымом и огнями все трибуны на товарищеском матче с ПАОКом
Сербские болельщики горячо поддерживают команду даже в предсезонке.
В сети появилось видео с прошедшего вчера товарищеского матча «Партизан» – ПАОК.
Игра проходила под открытым небом и фанаты «Партизана» воспользовались этим, заполнив трибуны дымом и огнями.
Сербский клуб смог порадовать своих болельщиков, одержав победу – 96:87.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
