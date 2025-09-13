Видео
0

Фанаты «Партизана» покрыли дымом и огнями все трибуны на товарищеском матче с ПАОКом

Сербские болельщики горячо поддерживают команду даже в предсезонке.

В сети появилось видео с прошедшего вчера товарищеского матча «Партизан» – ПАОК. 

Игра проходила под открытым небом и фанаты «Партизана» воспользовались этим, заполнив трибуны дымом и огнями.

Сербский клуб смог порадовать своих болельщиков, одержав победу – 96:87.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoПартизан
товарищеские матчи
logoПАОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
вчера, 13:30
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
28 сентября, 14:15
Гендиректор «Белград Арены» Горан Грбович: «Когда НБА представит глобальный план, Евролига рухнет»
32 сентября, 16:14
Главные новости
Иман Шамперт: «Нужно было капризничать и просить «Никс», чтобы меня обменяли куда-нибудь, где я смог бы быть разыгрывающим»
5сегодня, 09:31
Ченнинг Фрай – автору расследования о Кавае Ленарде: «Зачем ты стучишь?»
8сегодня, 08:13
Светислав Пешич не будет продлевать контракт со сборной Сербии
сегодня, 07:52
Трэйси Макгрэйди: «Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то не было бы сомнений в том, кто является величайшим игроком»
7сегодня, 07:32
Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»
6сегодня, 06:54
Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»
5сегодня, 06:42
Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА
сегодня, 06:25
Гобер о Йокиче: «Всегда благодарен, когда мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире»
1сегодня, 06:11
Кендрик Перкинс: «Никс» – лучшая команда на Востоке»
сегодня, 06:10
Марио Чалмерс: «Никс» все еще не хватает одного звена для борьбы за титул. «Большого», играющего на обеих половинах площадки»
1сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику
4 минуты назад
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
32 минуты назад
Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
1сегодня, 10:38Видео
Лу Уильямс: «Играть за «Клипперс» мне нравилось гораздо больше, чем за «Лейкерс»
сегодня, 08:56
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
4сегодня, 08:30
«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета
1сегодня, 07:15
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
сегодня, 07:08
«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
1сегодня, 07:07Видео
Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»
сегодня, 05:47
Билл Симмонс предположил, что Кавай Ленард мог не знать о рекламном контракте с Aspiration
14вчера, 19:00