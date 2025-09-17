Джеди Осман усугубил травму на Евробаскете и пропускает предсезонные матчи «Панатинаикоса»
Джеди Осман проходит реабилитацию.
Форвард сборной Турции и «Панатинаикоса» получил повреждение голеностопа и отек кости на Евробаскете, но отыграл заключительные матчи турнира, усугубив травму.
Осман провел без замен 40 минут финала Евробаскета и вошел во вторую символическую сборную турнира.
Баскетболист не полетел с клубом на товарищеский турнир в Австралии и занимается восстановлением.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
