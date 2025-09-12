Джеди Осман, скорее всего, примет участие в полуфинальной игре против Греции
Джеди Осман сможет выйти на площадку.
Ожидается, что турецкий форвард начнет полуфинал против Греции в стартовом составе.
Осман травмировал голеностоп в 1/4 в матче против Польши. Его участие в следующей игре было под вопросом.
Осман набирает 14,9 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи в среднем на Евробаскете, реализуя 51,2% бросков из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
