«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
«Хоукс» просмотрят двух игроков.
К тренировочному лагерю команды присоединятся форвард Джэйвен Джонсон (26 лет, 198 см) и защитник Дуайт Мюррэй (25 лет, 183 см).
Джонсон отыграл два сезона в G-лиге за фарм-клуб «Уорриорз», набирая 16,2 очка, 4,2 подбора и 1,5 передачи за 29,1 минуты в последнем розыгрыше турнира.
Мюррэй провел 1 сезон в Адриатической лиге в «Морнар Баре», после чего вернулся в США в лигу развития. На его счету 9,8 очка, 5,4 передачи, 3,8 подбора и 1,1 перехвата в фарм-команде «Атланты».
Игроки, скорее всего, подписали соглашения по форме Exhibit 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsRumors
