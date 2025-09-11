Адам Сильвер: «Федеральное расследование по Малику Бизли не закончено»
Адам Сильвер прокомментировал ситуацию с Маликом Бизли.
Карьера одного из лучших «снайперов» НБА стоит на паузе из-за возможной причастности к мошенничествам на ставках.
Комиссионер лиги, которая проводит собственное расследование инцидента, не стал комментировать текущую ситуацию и уточнять позицию НБА по поводу ограничений на подписание контрактов с Бизли.
«Могу только сказать, что следствие продолжается. Федеральное расследование Малика Бизли тоже не закончено. Результаты будут представлены после завершения», – заключил Сильвер.
Ранее адвокаты игрока смогли получить от властей заверения в том, что защитник не является «целью» правоохранительных органов. Это не отменяет возможной причастности к преступлению.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
