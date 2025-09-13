«Автодор» подпишет Григория Мотовилова

Григорий Мотовилов продолжит карьеру в Саратове.

В прошлом сезоне Лиги ВТБ 27-летний защитник (190 см) выступал за «Астану». На его счету 10,4 очка, 2,4 подбора и 4,5 передачи за 26,1 минуты в среднем в 25 матчах. Мотовилов также стал чемпионом Казахстана.

За свою карьеру баскетболист также поиграл за «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Енисей» и «Минск».

Следующей командой Мотовилова станет «Автодор ».