Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»

«Майами» подписал 4 игроков.

Защитники Джамир Янг, Гэйб Мэдсен и Тревор Килс и форвард Дэйн Дэйнья согласовали контракты по схеме Exhibit 10 и присоединились к тренировочному лагерю «Хит».

У команды есть свободное место на двустороннем контракте, за которое смогут побороться игроки.

Дэйнья отыграл 35 матчей в NCAA за Мемфис в прошлом сезоне, набирая 14,6 очка, 7,4 подбора, 1,7 передачи и 1,3 блок-шота за 27,1 минуты в среднем.

Килс был выбран во 2-м раунде драфта-2022 (42-й). В прошлом сезоне на его счету 20,9 очка, 3,7 передачи и 2,7 подбора в 31 матче за фарм-клуб «Миннесоты» в G-лиге.

Мэдсен завершил 4-летнюю университетскую карьеру в Юте, набирая 15,2 очка, 2,6 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват в среднем.

Янг (24 года) подписал двусторонний контракт с «Чикаго» в феврале и провел 6 матчей за основу «Буллз». В его активе 1,8 очка и 1,2 передачи за 5 минут в среднем.