  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»
0

Джамир Янг, Гэйб Мэдсен, Тревор Килс и Дэйн Дэйнья поборются за место на двустороннем контракте в «Хит»

«Майами» подписал 4 игроков.

Защитники Джамир Янг, Гэйб Мэдсен и Тревор Килс и форвард Дэйн Дэйнья согласовали контракты по схеме Exhibit 10 и присоединились к тренировочному лагерю «Хит».

У команды есть свободное место на двустороннем контракте, за которое смогут побороться игроки.

Дэйнья отыграл 35 матчей в NCAA за Мемфис в прошлом сезоне, набирая 14,6 очка, 7,4 подбора, 1,7 передачи и 1,3 блок-шота за 27,1 минуты в среднем.

Килс был выбран во 2-м раунде драфта-2022 (42-й). В прошлом сезоне на его счету 20,9 очка, 3,7 передачи и 2,7 подбора в 31 матче за фарм-клуб «Миннесоты» в G-лиге.

Мэдсен завершил 4-летнюю университетскую карьеру в Юте, набирая 15,2 очка, 2,6 подбора, 2,5 передачи и 1 перехват в среднем.

Янг (24 года) подписал двусторонний контракт с «Чикаго» в феврале и провел 6 матчей за основу «Буллз». В его активе 1,8 очка и 1,2 передачи за 5 минут в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Майами»
logoМайами
Джамир Янг
logoТревор Килс
переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
5сегодня, 13:10
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
сегодня, 13:04
Инсайдер Барри Джексон: «Кевин Дюрант остается в поле зрения «Хит»
вчера, 15:02
Главные новости
Име Удока: «Шенгюн несколько раз добывал на Евробаскете победы защитными действиями, его работа дает плоды»
16 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Новую информацию о «Клипперс» будет гораздо сложнее объяснить, учитывая вовлеченные лица»
сегодня, 14:30
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Половина лиги это делает. Все ваши подозрения реальны»
5сегодня, 14:15
Евробаскет-2025. 1/2 финала. Германия играет с Финляндией, Греция встретится с Турцией
56сегодня, 14:08Live
Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»
1сегодня, 13:59
Марк Кьюбан: «Нет ничего лучше ощущения мяча, который заходит в корзину. Когда-нибудь доводилось испытывать такое, Перк?»
2сегодня, 13:45
Малкольм Брогдон подпишет однолетний контракт с «Никс»
5сегодня, 13:10
Билл Симмонс включил Купера Флэгга и Кона Книппела в олимпийскую сборную США 2028 года
7сегодня, 12:24
Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко
18сегодня, 11:33
Кавай Ленард сыграл в 2 из 15 матчей до получения 1,75 млн долларов от Aspiration и в 50 из 67 после
21сегодня, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» является главным претендентом на подписание Жоффре Ловерня
сегодня, 13:30
Гаррисон Мэтьюз пройдет просмотр в «Никс»
сегодня, 13:04
Лэндри Шэмет выбрал «Никс» из нескольких предложений, чтобы «бороться за титул»
сегодня, 12:56
Нафиса Коллиер стала второй баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось завершить сезон с процентной линейкой 50-40-90
сегодня, 11:54
«Лас-Вегас» обновил рекорд лиги по трехочковым (22) и закончил регулярный сезон серией из 16 побед
сегодня, 11:14Видео
Ожидается, что Эдо Мурич завершит карьеру в сборной Словении
сегодня, 10:50
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
1сегодня, 08:51Видео
Дэмиан Лиллард вернулся к бросковым тренировкам
вчера, 17:33Видео
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл МБА-МАИ
вчера, 17:13
Инсайдер Сэм Эмик: «Стив Балмер остается уважаемым владельцем НБА, несмотря на проверку по делу о Ленарде»
2вчера, 15:53