«Зебры». Тари Исон намекнул на судей, объясняя, почему против Дени Адвии тяжело защищаться

Исон прокомментировал игру Авдии с намеком на помощь от судей.

После сегодняшнего матча против «Портленда », в котором у «Хьюстона » отменили победное попадание , форварда «Рокетс» Тари Исона попросили объяснить, почему против лидера «Блэйзерс» Дени Авдии так тяжело защищаться.

«Зебры», – односложно ответил Исон, используя уничижительный термин для судей.

Когда форварда попросили пояснить свой ответ, Исон дважды повторил название животного.

В прошедшем матче Авдия набрал 41 очко, реализовав 13 из 15 штрафных. На данный момент израильтянин занимает второе место в НБА по количеству попыток с линии за игру – 9,9. Это на 0,7 больше, чем у Шэя Гилджес-Александера, на 1,4 больше, чем у Джеймса Хардена, и на 3,5 больше, чем у Джейлена Брансона.