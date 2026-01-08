Шарунас Ясикявичюс верит, что Найджел Хэйс-Дэвис закрепится в НБА: «Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее»
Ясикявичюс уверен, что Хэйс-Дэвис найдет свою роль в НБА.
Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс не сомневается в том, что его бывший подопечный Найджел Хэйс-Дэвис, получающий мало игрового времени в «Финиксе», справится с трудностями.
«Слежу ли я за ним в НБА? Там, честно говоря, особо не на что смотреть (смеется).
Он знал, во что ввязывается, и что его роль уменьшится. Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее. Именно так он и добился всего в Европе.
Гарантирую вам, он каждую ночь приезжает в тренировочный центр «Финикса» часов в 10-11 вечера и тратит час на броски», – сказал тренер.
Хэйс-Дэвис, получивший в прошлом сезоне награду MVP «Финала четырех» Евролиги, в текущем сезоне НБА принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 1,4 очка и 1,3 подбора за 8 минут на паркете.
