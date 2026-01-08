  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шарунас Ясикявичюс верит, что Найджел Хэйс-Дэвис закрепится в НБА: «Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее»
3

Шарунас Ясикявичюс верит, что Найджел Хэйс-Дэвис закрепится в НБА: «Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее»

Ясикявичюс уверен, что Хэйс-Дэвис найдет свою роль в НБА.

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс не сомневается в том, что его бывший подопечный Найджел Хэйс-Дэвис, получающий мало игрового времени в «Финиксе», справится с трудностями.

«Слежу ли я за ним в НБА? Там, честно говоря, особо не на что смотреть (смеется).

Он знал, во что ввязывается, и что его роль уменьшится. Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее. Именно так он и добился всего в Европе.

Гарантирую вам, он каждую ночь приезжает в тренировочный центр «Финикса» часов в 10-11 вечера и тратит час на броски», – сказал тренер.

Хэйс-Дэвис, получивший в прошлом сезоне награду MVP «Финала четырех» Евролиги, в текущем сезоне НБА принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 1,4 очка и 1,3 подбора за 8 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoНайджел Хэйс-Дэвис
logoФиникс
logoНБА
logoЕвролига
logoФенербахче
logoШарунас Ясикявичюс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трансферная бомба». «Панатинаикос» нацелился на Найджела Хэйса-Дэвиса или Гершона Ябуселе
6 января, 11:30
Шарунас Ясикявичюс – самый успешный баскетбольный европеец. И самый яркий
13 декабря 2025, 21:20Трибуна
Найджел Хэйс-Дэвис о переезде в НБА: «У нас был один из лучших сезонов в истории клуба. Здорово завершить на высокой ноте»
25 сентября 2025, 05:59
Главные новости
«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
23 минуты назад
Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»
сегодня, 15:29
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
сегодня, 15:01
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»
сегодня, 14:40Видео
Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
сегодня, 14:04
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
сегодня, 14:01
Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»
сегодня, 13:40
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
сегодня, 13:06
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Мемфисом», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Бахчешехиром», «Петким Спор» – против «Тофаша»
12 минут назадLive
Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
14 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К», МБА играет с «Динамо Москва» и другие матчи
17 минут назадLive
Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»
47 минут назад
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»
сегодня, 14:20
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
сегодня, 13:21
ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Брешия» примет «Дертону» и другие матчи
сегодня, 12:35
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Будучностью», «Студентски центар» встретится с «Партизаном»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» – против «Шоле»
сегодня, 12:35