Шарунас Ясикявичюс верит, что Найджел Хэйс-Дэвис закрепится в НБА: «Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее»

Ясикявичюс уверен, что Хэйс-Дэвис найдет свою роль в НБА.

Главный тренер «Фенербахче » Шарунас Ясикявичюс не сомневается в том, что его бывший подопечный Найджел Хэйс-Дэвис , получающий мало игрового времени в «Финиксе », справится с трудностями.

«Слежу ли я за ним в НБА ? Там, честно говоря, особо не на что смотреть (смеется).

Он знал, во что ввязывается, и что его роль уменьшится. Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее. Именно так он и добился всего в Европе.

Гарантирую вам, он каждую ночь приезжает в тренировочный центр «Финикса» часов в 10-11 вечера и тратит час на броски», – сказал тренер.

Хэйс-Дэвис, получивший в прошлом сезоне награду MVP «Финала четырех» Евролиги, в текущем сезоне НБА принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 1,4 очка и 1,3 подбора за 8 минут на паркете.