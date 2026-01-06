Матч плей-ин Лиги чемпионов с участием «Трапани Шарк» завершился через 7 минут после начала с одним игроком итальянцев на площадке

«Трапани Шарк» не смог провести встречу с «Хапоэлем».

Стоящий на грани банкротства «Трапани Шарк» прибыл на матч плей-ин Лиги чемпионов против «Хапоэля Холон » с составом из пяти человек. 3 из них покинули площадку через несколько минут по указанию тренера, а 4-й – из-за перебора фолов.

После этого судьи остановили матч в связи с отсутствием двух доступных для игры баскетболистов итальянской команды на площадке по регламенту ФИБА.

Матч закончился через 7 минут после начала со счетом 38:5.