Матч плей-ин Лиги чемпионов с участием «Трапани Шарк» завершился через 7 минут после начала с одним игроком итальянцев на площадке
«Трапани Шарк» не смог провести встречу с «Хапоэлем».
Стоящий на грани банкротства «Трапани Шарк» прибыл на матч плей-ин Лиги чемпионов против «Хапоэля Холон» с составом из пяти человек. 3 из них покинули площадку через несколько минут по указанию тренера, а 4-й – из-за перебора фолов.
После этого судьи остановили матч в связи с отсутствием двух доступных для игры баскетболистов итальянской команды на площадке по регламенту ФИБА.
Матч закончился через 7 минут после начала со счетом 38:5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
