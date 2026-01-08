Егор Дёмин – второй по эффективности трехочковых в клатче за последние 30 сезонов

Дёмин выдает элитную статистику трехочковых в последние 10 минут близких матчей.

Российский защитник «Бруклина » Егор Демин реализовал 10 из 13 трехочковых бросков (76,9%) в последние 10 минут игр при разнице в счете до пяти очков.

Это второй показатель за всю эпоху отслеживания данной статистики (с сезона-1996/97) среди игроков с более чем 10 попытками в таких ситуациях. Выше только Малкольм Брогдон (15 из 18 – 88,3%).

За последние 5 матчей текущего сезона Дёмин набирает в среднем 14,2 очка (55,6% с игры, 62,5% из-за дуги), 4,4 подбора и 3,6 передачи.