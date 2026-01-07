«Зенит» подпишет контракт с Ксавьером Муном («Перехват»)

В ближайшее время «Зенит» объявит о возвращении защитника Ксавьера Муна.

«Зенит » готовится к подписанию нового игрока. После ухода Ненада Димитриевича в «Баварию» и поиска вариантов для усиления задней линии, клуб остановился на американском защитнике Ксавьере Муне .

Согласно информации Telegram-канала «Перехват», стороны договорились о возвращении Муна в Санкт-Петербург. 31-летний баскетболист хорошо знаком с системой клуба: в прошлом сезоне он провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, показывая в среднем 13,5 очка, 5 передач и 4 подбора за игру, прежде чем выбыл до конца чемпионата из-за травмы колена в январе.