  Баскетбол
  • Баскетбол
  • Новости
  Евролига. 6 игроков «Монако» набрали двузначное количество очков в победном матче с «Валенсией», 20 очков и 15 подборов Кенана Каменяша помогли «Дубаю» обыграть «Фенербахче» и другие результаты
Евролига. 6 игроков «Монако» набрали двузначное количество очков в победном матче с «Валенсией», 20 очков и 15 подборов Кенана Каменяша помогли «Дубаю» обыграть «Фенербахче» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Монако» разобрался с «Валенсией» (101:92), сразу шесть игроков монегасков отметились двузначным количеством набранных очков: Альфа Диалло (17), Неманя Недович (16), Кеварриус Хэйс (15), Майк Джеймс (14 + 10 передач), Джарон Блоссомгейм (14), Никола Миротич (13).

«Дубай» разобрался с «Фенербахче» (92:81) благодаря дабл-даблу Кенана Каменяша: 20 очков (6 из 10 с игры, 8 из 8 с линии) и 15 подборов.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 14-6, Монако – 14-7, Валенсия Испания – 14-7, Фенербахче Турция – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Реал Испания – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-8, Олимпиакос Греция – 11-8, Жальгирис Литва – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Милан Италия – 10-10, Виртус Италия – 10-11, Дубай ОАЭ – 10-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-13, Париж Франция – 7-13, Бавария Германия – 7-13, Баскония Испания – 6-14, Анадолу Эфес Турция – 6-14, Виллербан Франция – 6-14, Партизан Сербия – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
