Сын Антониуса Кливленда, попавший в реанимацию, перевезен из Краснодара в Москву

Пресс‑атташе ЦСКА высказался по поводу госпитализации сына Кливленда.

На прошлой неделе пресс‑атташе ЦСКА Николай Цынкевич сообщил, что сын американского защитника армейцев Антониуса Кливленда оказался в реанимации одной из больниц Краснодара.

«Для всех, кто спрашивает. Сын Антониуса Кливленда в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», – написал Николай Цынкевич.

Сегодня пресс‑атташе проинформировал, что Кай Кливленд был перевезен в Москву.

«Перелет прошел хорошо, с ним на борту был Эй Си. В состоянии мальчика в последние три дня наметился ощутимый прогресс. Лечение будет продолжено в РДКБ», – написал в новом посте пресс-атташе.

Информация о том, что конкретно произошло с сыном баскетболиста, не разглашается.

Антониус Кливленд перешел в ЦСКА летом 2025 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах, набирая в среднем 10 очков и 2,2 подбора.