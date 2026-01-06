0

Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Бахчешехиру»

Сегодня прошли три матча регулярного сезона Еврокубка.

Турецкий «Бешикташ» победил немецкий «Ульм», словенская «Цедевита-Олимпия» не справилась с турецким «Бахчешехиром»

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 10-2, Бахчешехир Турция – 9-4, Цедевита-Олимпия Словения – 8-5, Клуж Румыния – 7-5, Манреса Испания – 7-6, Венеция Италия – 6-6, Арис Греция – 6-7, Нептунас Литва – 5-7, Шленск Польша – 4-8, Гамбург Германия – 0-12.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 10-2, Бешикташ Турция – 9-4, Будучность Черногория – 8-4, Тюрк Телеком Турция – 7-5, Тренто Италия – 7-5, Хемниц Германия – 6-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Ульм Германия – 5-8, Литкабелис Литва – 3-9, Паниониос Греция – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
