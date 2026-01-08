Жорди Фернандес о ключевых бросках Егора Дёмина: «Особенные игроки могут делать такие вещи. Его потенциал очень, очень высок»

Фернандес прокомментировал игру Дёмина в решающие моменты матча с «Мэджик».

После матча против «Орландо», в котором Егор Дёмин отметился целой чередой важных попаданий , главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес отметил умения россиянина.

«Особенные игроки могут делать такие вещи. Будучи 19-летним новичком, он способен забивать такие мячи в четвертой четверти… Мы можем много над чем с ним работать, потому что его потенциал очень, очень высок. Но есть кое-что, чему мы научить не можем. Это касается таких моментов. И он умеет их решать», – сказал Фернандес.

По итогам встречи на счету Дёмина 18 очков, включая все 10 очков «Нетс» в овертайме.