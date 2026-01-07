Тайлер Эннис выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Тайлер Эннис выбыл до конца сезона.
«Хапоэль Тель‑Авив» больше не сможет рассчитывать на одного из своих игроков. В матче против «Дубая» канадский защитник Тайлер Эннис получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл из строя до конца сезона. В ближайшие дни 31-летний игроку предстоит операция.
Инцидент произошел в самом начале игры – Эннис провел на площадке менее минуты. Это повторный разрыв ахилла для баскетболиста – предыдущий случился в сезоне 2020/21, когда он выступал за турецкий «Тюрк Телеком».
В текущем сезоне Евролиги Эннис успел провести 10 матчей, набирая в среднем 4,5 очка за 8 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Хапоэль Тель-Авив»
