Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты
Сегодня прошли семь матчей регулярного сезона Еврокубка.
«Тюрк Телеком» взял верх над «Тренто», «Венеция» выиграла у «Клужа».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 11-2, Бахчешехир Турция – 9-4, Цедевита-Олимпия Словения – 8-5, Клуж Румыния – 7-6, Манреса Испания – 7-6, Венеция Италия – 7-6, Арис Греция – 6-7, Нептунас Литва – 6-7, Шленск Польша – 4-9, Гамбург Германия – 0-13.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Бешикташ Турция – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-5, Тренто Италия – 7-6, Хемниц Германия – 7-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Ульм Германия – 5-8, Литкабелис Литва – 3-10, Паниониос Греция – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости