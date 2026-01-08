0

Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты

Сегодня прошли семь матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Тюрк Телеком» взял верх над «Тренто», «Венеция» выиграла у «Клужа».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 11-2, Бахчешехир Турция – 9-4, Цедевита-Олимпия Словения – 8-5, Клуж Румыния – 7-6, Манреса Испания – 7-6, Венеция Италия – 7-6, Арис Греция – 6-7, Нептунас Литва – 6-7, Шленск Польша – 4-9, Гамбург Германия – 0-13.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Бешикташ Турция – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-5, Тренто Италия – 7-6, Хемниц Германия – 7-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Ульм Германия – 5-8, Литкабелис Литва – 3-10, Паниониос Греция – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoЕврокубок
результаты
logoБурк
logoГамбург
logoБудучность
logoПаниониос
logoНептунас
logoШленск
logoТренто
logoТюрк Телеком
logoРейер Венеция
logoХемниц 99
logoЛиткабелис
logoЛондон Лайонс
logoХапоэль Иерусалим
logoКлуж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Ульм», «Цедевита-Олимпия» уступила «Бахчешехиру»
6 января, 20:23
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
2 января, 08:41
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
30 декабря 2025, 20:22
Главные новости
«Сакраменто» остался единственным претендентом на Джонатана Кумингу на рынке обменов
10 минут назад
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
25 минут назадФото
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», «Кливленд» примет «Миннесоту» и другие матчи
47 минут назад
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга
сегодня, 16:30
Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»
сегодня, 16:18
Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
сегодня, 15:59
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
сегодня, 15:40
Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
сегодня, 14:54
Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
сегодня, 14:08
«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА
сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Winline Basket Cup. ЦСКА в Белграде играет с «Мегой»
23 минуты назадLive
«Париж» претендует на постоянное место «Виллербана» в Евролиге
сегодня, 15:55
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
сегодня, 15:20
34-летний американский разыгрывающий Уилл Черри присоединился к «Бурку»
сегодня, 14:59Фото
«Финал четырех»-2026 Лиги чемпионов пройдет в испанской «Бадалоне»
сегодня, 14:27Фото
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
сегодня, 13:54Фото
Костас Адетокумбо проведет остаток сезона в аренде в «Арисе»
сегодня, 13:05
Томислав Томович: «Знаю, что в «Локомотиве» выстроена одна из лучших в России программ по работе с молодежью»
сегодня, 11:40
Тони Джекири присоединился к «Партизану», предпочтя его другому клубу Евролиги
сегодня, 11:20
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
сегодня, 10:16Видео