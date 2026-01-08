«Химки» обыграли МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Кубка России
«Химки» напомнили о себе победой над клубом Лиги ВТБ.
Подмосковные «Химки» в упорной борьбе одолели представителей Лиги ВТБ МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Газпромбанк Кубка России.
Газпромбанк Кубок России
1/4 финала
Первый матч
Химки – МБА-МАИ - 80:71 (19:20, 21:14, 20:24, 20:13)
ХИМКИ: Ключников (19), Заряжко (12 + 6 подборов + 5 передач), Шарапов (13 + 8 подборов)
МБА-МАИ: Зайцев (21), Личутин, Зубков (оба – 15), Трушкин (13).
Ответная встреча состоится на площадке МБА-МАИ 28 января.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Химок»
