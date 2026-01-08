«Химки» обыграли МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Химки» напомнили о себе победой над клубом Лиги ВТБ.

Подмосковные «Химки» в упорной борьбе одолели представителей Лиги ВТБ МБА-МАИ в первом матче 1/4 финала Газпромбанк Кубка России. Газпромбанк Кубок России 1/4 финала Первый матч Химки – МБА-МАИ - 80:71 (19:20, 21:14, 20:24, 20:13) ХИМКИ: Ключников (19), Заряжко (12 + 6 подборов + 5 передач), Шарапов (13 + 8 подборов) МБА-МАИ: Зайцев (21), Личутин, Зубков (оба – 15), Трушкин (13). Ответная встреча состоится на площадке МБА-МАИ 28 января.